L'annulation, fortement conseillée par le Comité de crise Coronavirus cet après-midi, de tous les rassemblements indoor de plus de mille personnes engendre l'annulation ou le report de certains événements à Bruxelles.

Le salon Eurantica - le rendez-vous belge des collectionneurs de tableaux anciens, d’art moderne et contemporain, de bijoux, de meubles estampillés, de design et de vintage - est reporté début juin : du 2 au 7 très exactement. Il devait avoir lieu du 26 au 29 mars prochain. Dans leur malheur, les organisateurs y voient néanmoins l'opportunité de tester une nouvelle date, moins proche des autres salons et foires du même genre organisés en février et mars. La crise du coronavirus et la situation boursière auraient de toutes les façons eu un impact négatif sur Eurantica. Les organisateurs n'avaient pas seulement la crainte d'avoir un salon vide mais aussi la crainte que les antiquaires ne fassent pas d'affaires.

La Brussels Night Museum, prévue ce week-end, est quant à elle en suspens. Seuls deux ou trois musées sont susceptibles d'accueillir plus de mille personnes.

Le Scharnaval, autre événement, plus folklorique mais outdoor, organisé à la fin du mois devrait être maintenu, espère l'échevine schaerbeekoise en charge du dossier Lorraine de Fierlant (MR), qui attend néanmoins les consignes de la tutelle régionale. Il rassemble généralement plus de 20 000 personnes. Pour ce type d'événement organisé en extérieur, le Comité coronavirus ne donne pas de consigne. Il déconseille juste aux personnes âgées et aux personnes les plus à risque de ne pas s'y rendre.

On apprenait encore que la collecte des Noirauds, initialement prévue de jeudi à dimanche cette semaine, a été reportée sine die.

Ces nouvelles mesures n'impacteront par ailleurs pas les événements organisés par le BME (Brussels Major Event). Leur prochain gros événement, le BXL Tour (cycliste), prévu le 14 juin, est maintenu.