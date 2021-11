La commission communautaire commune (Cocom) donnait ce matin une conférence de presse sur la situation de la pandémie en Région Bruxelloise. Si la situation reste sous contrôle, la pression demeure et Inge Neven, responsable du Covid-19 au sein de la Cocom, continue d'exhorter ses concitoyens à se faire vacciner.

En bref, les chiffres sont en augmentation, à même titre que la pression sur les hôpitaux, mais la situation n'est pas encore hors de contrôle. L'incidence (soit le nombre de contaminations pour 100.000 habitants) est en forte augmentation (23%). Sur le 8.630 tests PCR quotidiens revenus des labos (un chiffre qui reste constant) 9,4% d'entre eux sont positifs. La (plus) mauvaise nouvelle, c'est que l'indice R, soit le taux de reproduction du virus, est toujours supérieur à 1, (1,08 à l'heure actuelle), ce qui signifie que le virus gagne encore du terrain. Un chiffre qui se traduit aussi dans les hôpitaux, qui passeront vendredi en phase 1B pour rappel, avec une augmentation de 30% et 72 lits occupés en soins intensifs contre soixante la semaine dernière.

Avec la vaccination, les risques d'hospitalisations diminuent de 90% et de 99% en ce qui concerne les soins intensifs

C'est au niveau de la vaccination qu'Inge Neven a consacré beaucoup d'énergie. La responsable Covid-19 au sein de la Cocom juge la situation "préoccupante" et l'ambiance ne paraissait pas à la fête, les chiffres pour la vaccination stagnent, ou du moins progressent trop lentement aux yeux des autorités. 72% de personnes ont reçu une dose, 69% ont terminé leur parcours vaccinal. Ceci dit, la campagne semble efficace quand elle utilise une stratégie de proximité. En témoigne notamment le docteur Iabkriman, de Neder-Over-Heembeek : "les gens préfèrent attendre que la vaccination se fasse au cabinet du médecin. Certains ont refusé de se faire vacciner, mais quand ils ont su que c'était moi qui les piquait et que la dose était préparée dans la pharmacie mitoyenne, alors ils ont accepté."

Faille dans Bruvax : une enquête juridique ouverte.

La semaine dernière, 8.400 personnes ont déjà reçu une dose de rappel, principalement des personnes âgées. "Il est temps que les citoyens prennent leurs responsabilités", appuie Inge Neven, avant de remettre au clair certains points sur les critiques du vaccin et d'expliquer que les risques de transmettre le virus chutent de 50% une fois vacciné, les risques d'hospitalisations diminuent de 90% et de 99% en ce qui concerne les soins intensifs. Quand bien même, avec ces chiffres qui ne sont pas excellents, elle a tenu à préciser : "limitez et sécurisez vos contacts via le port du masque et la ventilation."

La question de la faille au respect du RGPD, révélée par nos confrères du journal Le Soir, s'est également invitée à la table de ce point presse. Inge Neven a assuré qu'une enquête juridique était en cours, le politique s'est, quant à lui, déjà bien emparé de l'affaire.