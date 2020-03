Suite aux recommandations du Conseil National de Sécurité liée à la situation du coronavirus, le ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale Rudi Vervoort (PS) a décidé, dans le cadre de sa compétence de coordination des politiques de prévention et de sécurité, d’exécuter trois mesures importantes sur l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise par le biais d’un arrêté.

Ces mesures concernent l’interdiction de tout événement ou rassemblement public de plus de 1000 personnes dans un lieu fermé accessible au public ; les visites aux personnes dans les maisons de repos, les maisons de repos et de soins sauf situation spécifique ; et les voyages scolaires à l'étranger de toutes les écoles.

Cet arrêté est d’application immédiate en Région bruxelloise jusqu’au 31 mars. La mesure sera réévaluée en fonction de la situation.