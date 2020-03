Dans l’intérêt de leurs patients et de leur personnel, plusieurs hôpitaux bruxellois ont décidé de restreindre l'accès des visiteurs à leurs services.

C'est notamment le cas du réseau public Iris (hôpital des Enfants, CHU Saint-Pierre, sites César de Paepe et Porte de Hal, CHU Brugmann, sites Horta, Paul Brien et Reine Astrid, Institut Jules Bordet et les hôpitaux Iris Sud, les sites Etterbeek-Baron Lambert, Etterbeek-Ixelles, Molière-Longchamp et Jospeh Bracops). De manière générale, les visites sont fortement déconseillées, en particulier auprès des patients fragilisés, précise le communiqué. Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualisation des données de propagation du virus.

Les Cliniques universitaires Saint-Luc prennent également des mesures préventives. Elles limitent ainsi les visites à maximum deux adultes par jour par patient. En pédiatrie, seul les parents sont autorisés. L'accès est interdit en cas de fièvre, de mal de gorge et de toux. Ces mesures sont également valables en chambres individuelles, précise l'hôpital.

Des mesures similaires sont appliquées à l'hôpital Erasme qui limite les visites à deux visiteurs par chambre maximum pendant la période d'épidémie. "Par précaution, merci de ne pas rendre de visite à un patient hospitalisé si vous avez de la fièvre ou si vous toussez", demande l'établissement qui accorde une attention particulière à l'unité de gériatrie : "Les personnes âgées font partie d’une population à haut risque qu’il faut protéger au maximum. Nous vous remercions donc de limiter les visites à vos proches à deux personnes, de reporter votre visite si vous revenez d’une zone à risque. Par ailleurs, les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à rentrer dans le service."

Enfin, la Clinique Saint-Jean demande de reporter si possible les visites aux personnes hospitalisées afin de limiter le risque de contamination. Les visites sont pour l'heure restreintes à maximum deux visiteurs par patient par jour.