Les hôpitaux du réseau bruxellois IRIS hors HUDERF (Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola) prennent en charge lundi 60 patients COVID-19 (57 confirmés et 3 suspects) dans leurs unités de soins intensifs, a indiqué lundi Etienne Wéry, administrateur délégué pour le réseau IRIS.

Ces chiffres concernent le CHU Brugmann, le CHU Saint-Pierre, les hôpitaux Iris Sud (qui comptent les centres hospitaliers Baron Lambert, Etterbeek-Ixelles, Molière-Longchamp et Joseph Bracops), et l'institut Jules Bordet. Le taux d'occupation théorique des lits intensifs est de 85%. Il baisse à 75% quand les hôpitaux du groupe Chirec (Delta, Braine l'Alleud, Saint Anne) et l'hôpital Erasme sont pris en compte, précise encore Etienne Wéry.

Les hôpitaux d'Iris Sud sont saturés avec des premiers transferts de patients qui sont réalisés vers d'autres hôpitaux. Le CHU Brugmann affiche également un taux d'occupation important des lits intensifs, à savoir de 92% par rapport aux plafonds théoriques. Bordet limite ses capacités COVID-19 en transférant des patients vers d'autres hôpitaux, mais pour des raisons spécifiques, l'institut prenant en charge de nombreux patients cancéreux immunodéprimés.

"60% des lits agréés soins intensifs doivent être affectés au COVID-19 et 100% des nouveaux lits de soins intensifs sont affectés au COVID-19", explique Etienne Wéry. "Selon les recommandations nationales, 4 fois ce nombre total correspond au nombre de lits d'hospitalisation, non USI (Unités de soins intensifs), affectés au COVID-19. Ce sont par rapport à ces plafonds-là qu'on parle."

Aux cliniques universitaires Saint-Luc, 23 lits intensifs sont occupés par des patients confirmés Covid-19 sur près d'une cinquantaine disponibles.

L'UZ Brussel dénombre ce lundi 111 patients pris en charge par rapport au virus COVID-19. Il s'agit de 88 patients Coronavirus confirmés et de 11 patients dont le test est revenu négatif. Les autres patients attendent le résultat de leur test. Pour l'instant, 20 patients COVID-19 confirmés sont hospitalisés dans le service de Soins intensifs, dont 12 sous respirateur. Le premier patient COVID-19 a pu quitter le service des Soins intensifs dimanche soir, après y avoir séjourné 10 jours sous respirateur, pour être pris en charge dans une unité de soins COVID pour soins non critiques. Sur les 147 patients confirmés COVID-19 qui ont été hospitalisés à l'UZ Brussel depuis le début de la pandémie, 55 ont déjà pu quitter l'hôpital. L'UZ Brussel a enregistré 13 décès liés au virus. Les patients concernés avaient entre 60 et 95 ans.