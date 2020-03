Les plus de 200 Recyparcs répartis sur le territoire wallon sont quant à eux eux fermés.

De nouvelles mesures concernant les Recypark bruxellois entreront en vigueur à partir de lundi et ce afin d'éviter la propagation du Covid-19, indique Bruxelles-Propreté ce vendredi dans un communiqué.

Les Recypark Nord, Sud, Humanité et Auderghem seront ainsi ouverts les mardis et mercredis de 9h à 13h45 et de 9h00 à 16h15 les jeudis, vendredis et samedis. Les parcs seront fermés les dimanches et lundis. Le Recypark Woluwe-Saint-Pierre sera ouvert, quant à lui, du mardi au samedi de 9h00 à 15h45. Il sera fermé les dimanches et lundis.

Bruxelles-Propreté rappelle toutefois que les déplacements sont limités depuis mercredi au strict nécessaire et que ces limitations s'appliquent également aux Recypark régionaux sauf en cas d'urgence ou d'impérieuse nécessité comme à la suite d'un décès ou d'un déménagement, souligne Bruxelles-Propreté. Les habitants doivent par ailleurs respecter une série de consignes comme présenter spontanément leur carte d'identité au préposé, ouvrir eux-mêmes le coffre de leur voiture et maintenir les distances de sécurité (minimum 1,5m).

La collecte des sacs des habitants est, par ailleurs, assurée aux jours et heures habituels. La vidange des conteneurs (immeubles à appartements) et des bulles à verre est également assurée de même que les enlèvements à domicile d'encombrants (sur rendez-vous). Les Proxy Chimik sont ouverts tandis que les services de nettoiement réalisent leurs missions sur le terrain, rappelle Bruxelles-Propreté.

