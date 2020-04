Locataires en fin de bail, étudiants confinés au domicile de leurs parents, étudiants jobbistes locataires et sans revenus : les mesures de maintien au domicile et de distanciation sociale engendrent une multitude de situations difficiles qui fragilisent les locataires qui y sont confrontés.

La résiliation d’un bail avant ou pendant la période de maintien au domicile et de distanciation sociale peut engendrer différents problèmes pour les locataires privés dont le préavis est en cours ou sur le point d’expirer. Il leur est par exemple impossible d’effectuer des recherches en vue de trouver un nouveau logement. Ils peuvent également se trouver dans l’impossibilité de déménager vers leur nouveau bien et d’honorer les engagements initialement pris.

Les étudiants locataires rencontrent de leur côté d’autres difficultés en raison de la suspension des cours dans les écoles supérieures et les universités : ceux qui ont rejoint le domicile familial pendant la période de maintien au domicile n’occupent plus leur logement étudiant et ceux qui travaillent pour payer leur loyer peuvent se retrouver sans emploi et sans revenus pour honorer leur loyer.

"Le contexte exceptionnel de crise sanitaire que nous connaissons peut engendrer des situations très difficiles pour ces locataires. Il nécessite donc l’adoption de mesures tout aussi exceptionnelles d’aménagement de fin de bail afin de lever d’éventuelle insécurités juridiques et soutenir les locataires bruxellois confrontés à ces difficultés", précise Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d'Etat au Logement, qui a proposé à ses collègues de gouvernement d’adapter le code du logement afin d’assouplir les délais de préavis de manière exceptionnelle et temporaire.

Pour les baux d'habitation, une suspension de la période de préavis prend effet le 16 mars et pendant toute la durée des mesures de maintien au domicile. Le locataire reste néanmoins tenu au paiement du loyer du logement qu’il continue à habiter pendant cette période de suspension. Pour les baux étudiants et les baux de courte durée liés à un logement étudiant : une réduction du délais de préavis à un mois est mis en place. Le locataire étudiant reste redevable du loyer durant cette période de préavis réduite.

Ces dispositions exceptionnelles ne seront pas d’application si propriétaires et locataires ont conclu un autre type d’accord.