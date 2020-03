Les conséquences financières de cette annulation sont "dramatiques" pour les organisateurs.

En raison des mesures de sécurité appliquées contre la propagation du coronavirus (COVID-19), la 13e édition de Museum Night Fever qui était prévue pour ce samedi 14.03 n’aura pas lieu.

"Nous espérons que vous acceptiez d’abord nos plus plates excuses et nous regrettons de ne pas avoir pris cette décision plus tôt", explique l'organisation dans un communiqué. "Nous prenons la décision d’aborder la pandémie de Coronavirus en tant que membres concernés d'une communauté. C’est d’abord votre santé qui nous importe. Durant les jours qui ont précédé, nous avons tenté d’évaluer la situation sur base des directives reçues par les différentes instances publiques concernées. Le poids des mois de travail qui ont précédé l’évènement pour notre équipe et l’ensemble des personnes impliquées, musées, nos jeunes partenaires artistiques et nos bénévoles a longtemps influencé notre perception. De même, les recommandations préconisées par le gouvernement étaient laissées à notre propre appréciation et nous pensions que les mesures de sécurité supplémentaires prises à ce stade étaient suffisantes. Aujourd’hui, ceci ne justifie en rien notre décision précédente de maintenir l’évènement et nous assumons notre responsabilité. Nos sincères excuses."

C'est donc la mort dans l'âme que l'organisation annonce l'annulation de cette 13e édition. "Nous sommes nous-mêmes plus qu’affectés par cette situation dont les conséquences sont, surtout financièrement, dramatiques pour Brussels Museums, notre association indépendante qui compte huit personnes, dont une petite partie seulement travaille sur Museum Night Fever. Nous étudions en cet instant si un type de compensation pourrait être possible à ce stade pour les personnes qui ont déjà acheté leurs tickets."