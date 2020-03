Un collège extraordinaire s'est réuni ce matin.

Suite aux recommandations du Conseil national de Sécurité et à l'arrêté régional pris par le ministre-Président, Rudi Vervoort (PS), un collège extraordinaire s'est réuni ce matin à Saint-Josse. L'objectif : veiller à la mise en œuvre des mesures prévues par l'arrêté, à savoir l'interdiction de tout événement ou rassemblement intérieur de plus de mille personnes dans un lieu fermé accessible au public ; l'interdiction des visites aux personnes dans les maisons de repos, les maisons de repos et de soins situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; et l'interdiction des voyages scolaires à l'étranger des écoles situées sur le territoire de la Région jusqu'au 31 mars 2020.

En plus de ces mesures, les autorités locales ont décidé de reporter le Carnaval du 4 avril et d'annuler l'organisation de la braderie-brocante "Brabant/Prairie" du 12 avril. "Nous prenons ces mesures complémentaires afin de ne faire encourir aucun risque inutile à la population. Une attention particulière est également prévue pour les personnes âgées en situation d'isolement à travers l'action du CPAS où une personne de référence a été désignée pour l'accompagnement des aînés", explique le bourgmestre indépendant Emir Kir.

Le collège a également chargé le secrétaire communal et les directions de rappeler les mesures visant à limiter la contagion :

- de rappeler les gestes essentiels d'hygiène (se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique,

- de ne pas se serrer la main / ni se faire la bise, de garder une distance d'un mètre, de tousser dans son coude,...)

- de postposter les réunions non essentielles

- d'encourager le télé-travail dans la mesure du possible.

En fonction de l'évolution de la situation, le Collège réévaluera son dispositif d'urgence.