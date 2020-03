Bruxelles-Mobilité, l'Otan, le siège du PS, BNP Paribas Fortis, etc. sont impactés par le COVID-19.

32 Bruxelloises et Bruxellois sont ou ont été infectées par le coronavirus depuis le début de la crise, dont sept nouveaux cas ce lundi matin, a communiqué le SPF Santé Publique sur le site https://www.info-coronavirus.be. Au total, 239 personnes sont ou ont été infectées en Belgique. Voici les cas bruxellois rencontrés ce matin et ces derniers jours.

A Bruxelles, un membre du Parti Socialiste a contracté le virus, obligeant un report du bureau du parti organisé chaque lundi au siège, boulevard de l'Empereur. Les employés ont été invités à travailler chez eux.

Un membre du personnel de l'Otan, travaillant au siège central de Bruxelles, a lui aussi été contrôlé positif au Covid-19 après un retour de vacances dans le Nord de l'Italie, a annoncé lundi par communiqué l'Alliance atlantique. L'employé en question se trouve chez lui à l'isolement depuis l'apparition des symptômes de fièvre fin de la semaine dernière. Tous les collègues qui ont été en contact avec la personne contaminée ont été prévenus. Les collaborateurs du siège central de l'Otan ont également été informés, a spécifié l'organisation, qui dit "suivre la situation de près" et "prendre toutes les mesures nécessaires".

Bruxelles-Mobilité prend également des mesures suite au test positif d'une membre du personnel. "Après transmission de cette information à la direction de Bruxelles-Mobilité, le secrétaire général du Service public régional (SPRB) a décidé de demander au personnel travaillant dans le même couloir que cette personne de faire du homeworking aujourd'hui. Cette mesure concerne le département Etudes, le département Nord-Albert, les ressources humaines, le secrétariat et la direction ainsi qu'une partie du département équipement", explique un membre du SPRB à 7sur7.

On apprenait encore, hier soir, qu'une personne travaillant au siège de BNP Paribas Fortis, à Bruxelles, a été testée positive au COVID-19. Tous les collaborateurs du patient, ainsi que les époux travaillant également au sein de l'entreprise, ont été placés en quarantaine de façon préventive. La plupart pourront travailler de la maison "quand cela est possible".

Samedi, la RTBF annonçait qu'un employé était infecté par le virus corona. Le patient présenterait les symptômes d'un rhume, mais n'a pas de fièvre. En concertation avec le SPF Santé publique, les diffuseurs ont décidé de ne pas prendre de mesures supplémentaires. Cependant, le personnel est invité à respecter les mesures de précaution convenues.

L'école européenne III, située boulevard du Souverain, est quant à elle fermée ces lundi et mardi. Un parent d’élève a été testé positif au covid-19 et est en quarantaine, de même que ses enfants.

A Woluwe-Saint-Lambert, 74 personnes sont quant à elles impactées par l'arrêté interdisant aux personnes revenant d'une zone à risque, rapportait SudPresse ce matin. Rien ne dit qu'elles ont contracté le virus. Dans les écoles communales, 26 élèves et un enseignant sont touchés par la mesure. Du côté de l'enseignement libre, 25 élèves et trois enseignants ont du rester chez eux. Sont également concernés : un membre du personnel communal, six personnes voulant accéder aux bâtiment communaux, une personne souhaitant accéder à la piscine et onze personnes qui se sont désistées d'un spectacle Wolubilis et ont été remboursées.