La Commission européenne a annoncé vendredi la mise à disposition de la Région bruxelloise de six millions d'euros d'aide à la relance "React-EU" pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs les plus touchés par la pandémie de coronavirus, à savoir la restauration, la santé et la construction. L'aide soutient également la digitalisation du territoire pour financer, par exemple, la billetterie électronique dans le secteur de la culture et du tourisme.

Le dispositif React-EU fait partie du grand plan de relance post-covid "NextGenerationEU". Il fournit 50,6 milliards d'euros de financement supplémentaire (en prix courants) au cours de 2021 et 2022 aux programmes de la politique de cohésion 2014-2020.