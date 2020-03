Les évènements prévus sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles en mars, attirant plus de 50 000 visiteurs sont reportés, annonce Tour & Taxis par communiqué jeudi.

Les évènements concernés sont 'Brussels Design Market' (prévu du 14-15 mars), 'Affordable Art Fair' (20-22 mars), 'Brussels International Sushi Festival' (21-22 mars) et 'HOPE: 200 Actions to Change the World' (28-29 mars).

"Tour & Taxis collabore étroitement avec ses clients-organisateurs pour planifier de nouvelles dates afin de garantir la tenue de ces rassemblements cette année", fait part le service de presse de Tour & Taxis.

La décision prise en concertation répond aux recommandations fédérales et à la décision régionale d'interdire les manifestations de plus de 1.000 personnes prévues en intérieur dans un contexte de pandémie de Covid-19.