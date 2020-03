La gouverneure de la Région bruxelloise Viviane Scholliers suit de très près l’évolution de l’épidémie de coronavirus en territoire régional. Contrairement aux provinces wallonne et flamande, elle ne dispose pas de la compétence de l’ordre public, entre les mains du ministre-Président Rudi Vervoort. Cela ne l’empêche pas de prendre des mesures, essentiellement tournées vers les publics les plus isolés. À ce titre, Viviane Scholliers propose l’ouverture d’un numéro vert, différent dans chaque commune, à destination des Bruxellois isolés placés en quarantaine. Objectif : éviter que des personnes déjà fragilisées ne soient encore plus isolées.

"Le placement des gens en quarantaine n’a aucun sens s’ils ne restent pas chez eux. Certaines personnes sont néanmoins isolées, ne reçoivent pas d’aide extérieure. Dans ces cas-là, il est très compliqué pour elles de ne pas sortir du tout pendant 14 jours. Il est indispensable d’assurer un suivi de ces personnes totalement isolées", explique la gouverneure.

"Nous avons eu des discussions avec les 19 bourgmestres bruxellois et l’inspecteur d’hygiène communautaire (Romain Mahieu, NdlR) . Je leur ai proposé que les médecins généralistes puissent proposer un numéro de téléphone, pour chaque commune, aux personnes placées en quarantaine afin qu’elles puissent demander de l’aide si nécessaire. Que ce soit des vivres, des produits d’hygiène, des médicaments, etc. Il est logique que ce soit le pouvoir local qui puisse assurer ce type de suivi."

Autre préoccupation : les personnes guéries du coronavirus. Elles peuvent sortir de l’hôpital mais peuvent potentiellement contaminer d’autres personnes. Celles-ci doivent également être placées en quarantaine. "Nous devons gérer ce flux de sorties. Si cette personne n’a ni parent ni famille, nous devons les aider. Mon rôle de gouverneure est d’anticiper ce type de situations." La mesure n’est pas encore activée. Viviane Schollier espère une mise en place dès la semaine prochaine. "Je suis en train de la mettre en place avec les bourgmestres. Tout n’est pas encore résolu mais les bourgmestres sont d’accord avec cette mesure."

Le gouvernement bruxellois n’envisage par contre pas de sanctionner les Bruxellois ne respectant pas la mise en quarantaine. En Italie, les personnes placées en quarantaine risquent une peine de prison et une solide amende si elles ne respectent pas leur confinement. "Faut-il toujours des mesures contraignantes ? Nous en appelons également à la responsabilité des Bruxellois, avance Viviane Scholliers. Les médecins généralistes, ceux qui sont au cœur du réacteur, sont les premiers à donner les consignes aux patients. On ose espérer que les patients ont confiance en leurs médecins généralistes. Et pour ceux qui n’en ont pas, j’ai demandé aux communes de publier une liste de médecins généralistes de référence sur leurs sites web."