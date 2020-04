Afin de sensibiliser les jeunes Anderlechtois(es) aux risques de propagation du Covid-19 et de les dissuader de se rassembler dans l'espace public, la commune a lancé ce mercredi 9 avril une campagne de communication dans la rue et sur les réseaux sociaux.

La commune constate que certain(e)s citoyen(ne)s, et notamment des jeunes, ne respectent pas les mesures de confinement et continuent de se rassembler, mettant ainsi en danger le reste de la population. Pour remédier à cela, le service Cohésion a mis en place depuis le 9 avril une campagne dans l'espace public et sur les réseaux sociaux à destination des jeunes.

Tout au long de la période de confinement, la commune diffusera donc des affiches dans l'espace public et des messages, images et vidéos sur les réseaux sociaux. Elle travaillera avec les associations partenaires actives dans le domaine de la jeunesse, avec les écoles mais aussi avec des influenceurs et influenceuses et des personnalités à l'écoute et écoutées des jeunes. Le rappeur bruxellois Ico a d'ores et déjà apporté son soutien à la campagne.

En plus du hashtag bien connu #StayHome, le hashtag #JeuneMaisPasInvincible a été créé pour l'occasion. En outre, tous·tes les jeunes Anderlechtois(es) sont invité(e)s à consulter régulièrement la page Facebook Pif1070 (Point d'(In)Formation Jeunesse d'Anderlecht) où des activités sympas à faire chez soi seront proposées chaque jour. La page Facebook Jeugddienst Anderlecht (service Jeunesse néerlandophone) propose également des conseils pour s'amuser à la maison.

Enfin, les jeunes qui se posent des questions sur le coronavirus ou les mesures de confinement peuvent contacter le 02 430 69 39, en semaine de 8h30 à 17h.