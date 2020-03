Les pompiers et ambulanciers appliquent des mesures de sécurité pour éviter la propagation du virus.

Face au coronavirus, l'isolement semble être la meilleure défense collective. Mais tous les métiers ne permettent pas le télétravail. Ainsi, pompiers et ambulanciers doivent continuer à entrer en contact avec les Bruxellois(es) en détresse. Pour leur sécurité, des consignes à adopter lors des interventions leur ont été communiquées.

"Tout bilan débutera à une distance de 1,5 m pour évaluer les risques liés au Covid-19, indique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. En cas de réponse positive, les pompiers mettent un masque au patient et désinfectent les mains du malade avec une solution hydroalcoolique. Les pompiers portent leur masque et des gants. En cas de risque de projection de fluide corporel, les ambulanciers mettent des lunettes de protection et une sur-blouse. Après le transport, l'ambulance est désinfectée."