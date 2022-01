La manifestation qui sera organisée ce dimanche à Bruxelles aura une portée internationale. Elle aura pour but d'élargir le débat sur la crise sanitaire et les mesures sanitaires.

Tom Meert, président d'Europeans United est l'un des organisateurs de la manifestation. "Nous ne sommes pas contre les mesures-corona en soi. Nous sommes principalement contre la manière antidémocratique dont elles ont été prises", confie-t-il, lui qui veut une manifestation pacifique.

Europeans United organise la manifestation avec plus de 600 associations locales européennes ainsi que plusieurs branches nationales de World Wide Demonstration. Le but étant de descendre dans la rue pour la liberté, les droits de l'homme et le respect de la constitution. L'organisation confie ne pas avoir de lien avec l'extrême droite et les antivax. "Nous ne sommes pas des sceptiques corona", a déclaré Tom Meert.

"Nous tenons à souligner qu'un groupe important et toujours croissant de personnes ne se sent plus entendu dans le débat social. Afin de faire quelque chose contre la polarisation entre les personnes qui sont pour ou contre les mesures, nous voulons initier la population au débat afin que ceux qui le souhaitent comprennent mieux les autres points de vue", poursuit l'organisateur, qui estime également que le groupe d'experts Gems a eu trop de pouvoir au long de la crise.

La manif devrait démarrer à 11H de la gare du Nord pour se rendre au Cinquantenaire en passant par le quartier européen.

Les autorités n'ont pas encore avalisé l'organisation de cette manifestation mais la police bruxelloise mène actuellement une enquête afin de mesurer l'ampleur de la manifestation et fournir suffisamment de personnel pour encadrer l'événement.

Les organisateurs espèrent attirer des dizaines de milliers voire 100.000 participants.