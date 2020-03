Vivaqua rappelle également sa décision de suspendre les coupures d’eau relevant de défaut de paiement de facture jusqu’au retour à une situation normale.

Consciente de l’impact économique et financier que le coronavirus peut avoir, Vivaqua a décidé de venir en aide à ses clients via des modalités de paiement de facture plus souples.

Il a ainsi été décider d'allonger le délai de paiement et aucun rappel de facture ne sera envoyé jusque fin juin. Un plan de paiement sur dix mois sera accordé d’office pour toute facture émise et non encore payée et ce, qu’elle concerne un particulier ou une entreprise.

Afin d’obtenir un plan de paiement, il suffit d’adresser une simple demande via l’adresse mail plan.de.paiement@vivaqua.be ou afbetalingsplan@vivaqua.be.

Enfin, et afin de permettre à chacun de pratiquer les mesures élémentaires d’hygiène, Vivaqua rappelle également sa décision de suspendre les coupures d’eau relevant de défaut de paiement de facture jusqu’au retour à une situation normale.