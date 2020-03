L’intercommunale de gestion des eaux à Bruxelles a pris plusieurs dispositions impactant directement les clients afin de limiter au maximum la pandémie de coronavirus. Ainsi, le service clientèle ne sera plus accessible que par téléphone ou par mail.

Dans la foulée, Vivaqua a postposé "les interventions non urgentes auprès de ses clients comme, par exemple, le remplacement des compteurs ou les relevés d’index" , explique le communiqué. "Nos équipes continueront bien évidemment à réparer les fuites, vérifier la conformité des installations intérieures en cas de risque pour le réseau, poursuivront les chantiers de distribution et d’assainissement en cours (raccordement à l’eau potable, à l’égout, etc.)."

Vivaqua va également suspendre toutes les coupures d’eau relevant de défaut de paiement jusqu’au retour à une situation normale. "Ceci afin de permettre à chacun de pratiquer les mesures élémentaires d’hygiène."

Par ailleurs , "nous comptons également sur la collaboration de nos clients et leur demandons, en cas d’intervention à leur domicile, de signaler directement au personnel technique si une personne fragile ou contaminée se trouve sur les lieux."