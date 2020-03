La commune lance un numéro d'information.

La commune de Woluwe-Saint-Pierre vient de mettre en service un numéro spécial Coronavirus, le 02/435.59.90. Vous pouvez y obtenir des informations (non médicales) sur les mesures prises pour stopper la propagation du virus. Ce numéro est accessible de 9h à 16h du lundi au vendredi.

Les autorités locales invitent par ailleurs toutes les personnes disposant de réserves de masques de protection (particulièrement les masques FFP1, FFP2 et FFP3) à venir en déposer à la maison communale afin qu’ils puissent être distribués d’urgence aux médecins et dentistes. "Ce geste de solidarité permettra non seulement de protéger ces professions essentielles, mais aussi les patients." Les masques peuvent être déposés au guichet Stationnement (Hall de la Population) de 8h à 13h et de 13h30 à 16h.