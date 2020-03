Rester chez soi, ne recevoir personne, ne pas rendre visite à sa famille, ne pas fréquenter les seniors, dans les homes ou chez eux… Les trois semaines à venir risquent d’être particulièrement compliquées pour les Bruxellois les plus vulnérables. On pense ici aux personnes isolées et aux plus âgé(e)s.

Pour leur venir en aide, de nombreuses initiatives solidaires se mettent en place à Bruxelles. Lancée voici quelques jours, la page Facebook "Solidarité Solidariteit Brussels Bruxelles Coronavirus" accueille déjà plus de 5 000 membres. Sur cette page, on trouve de tout. Ainsi, cette jeune femme propose de coudre des masques en tissu et de les distribuer à qui le demande. Quelques heures après son post, elle recevait déjà de nombreuses demandes. Tandis qu’un hôtel proposait de donner son stock de pain encore frais à qui vient en chercher.

La députée bruxelloise Nadia El Yousfi propose quant à elle un service de transport, courses pour quiconque en aurait besoin. Idem du côté de Forest et Saint-Gilles où l’ancienne ministre Ecolo Evelyne Huytebroeck "propose transports et courses sud de Bruxelles principalement Forest, Saint-Gilles et Uccle".

L’échevine saint-gilloise Catherine Morenville propose elle aussi son aide. "Propose courses à Saint-Gilles", a-t-elle posté sur la page FB. "Mes deux ados (14 et 16 ans) proposent leurs services pour aller faire les courses pour qui en a besoin pendant toute la semaine l’après-midi sur Saint-Gilles."

Un site web a également vu le jour suite à la pandémie de coronavirus. Plus institutionnel, www.solidair.brussels offre néanmoins une foule de conseils pour s’occuper et s’occuper des autres pendant trois semaines via des rubriques telles que Divertissement, Éducation permanente. Le site offre également des pistes pour aider les seniors, les personnes les plus précarisées.

Les élans de solidarité se développent également au niveau local. Une page idoine a en effet été créée pour chaque commune bruxelloise.