Après avoir perdu en première instance, Schaerbeek et Laeken viennent de perdre en appel contre le Holding communal, contre qui elles essayaient de récupérer les montants perdus dans l'augmentation du Holding communal en 2009, révèle L'Écho. Pour rappel, le Holding communal est une société fondée en 1996 par les communes et les provinces belges suite à une fusion avec le crédit local de France. Environ 80% des moyens financiers du projet sont investis dans Dexia, dont il possède 21%, un pourcentage s'égrainant petit à petit jusqu'à atteindre 14,14%, la veille de la chute.

Pour rappel, en septembre 2009, le Holding communal doit augmenter son capital suite à des problèmes financiers. Schaerbeek, comme d'autres communes, dépense alors une somme d'argent conséquente pour sauver ledit Holding : 9,5 millions d'euros. Laeken, elle investit 107 000 euros. Pour justifier cet investissement, le Holding communal assure proposer un rendement, exceptionnel, de 13%. Mais la grande crise financière passe par là et le 7 décembre 2011, celui-ci est liquidé.

Certaines communes "passent l'éponge", mais Linkebeek et Schaerbeek, alors bastions Défi, portent l'affaire en justice. Elles invoquent "la nullité des souscriptions à l’augmentation de capital du Holding communal du chef de violation de la loi 'prospectus' ", explique encore l'Écho.

Déboutées en première en instance, les communes sont allées en appel. Schaerbeek réclame le remboursement intégral des sommes investies et de leurs intérêts ainsi que des dommages et intérêts, soit 11,4 millions d'euros. Linkebeek, elle, cherchait à recouvrer les 107 000 euros investis et des dommages et intérêts. Il n'en sera rien. Il n'y a pas lieu de publier un prospectus, selon la première chambre francophone de la cour d'appel, étant donné que les actions débloquées par les communes n'étaient "pas négociables sur le marché des capitaux", affirme encore L'Écho.

Les communes disent avoir été flouées par l'offre à 13%, notamment à cause d'une mauvaise information du Holding, mais les juges ne leur donnent raison. Rendez-vous, peut-être, en cassation, avancent les avocats des communes.