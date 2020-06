Un mineur risque 13 ans de prison pour une tentative d’assassinat.

C’était il y a un an et demi dans l’une des allées de la cité Peterbos à Anderlecht. Ce 28 décembre 2018, un jeune homme est frappé à coups de ciseaux. Pas moins de six individus s’en prendront à lui à coups de pied, de poing, etc., avant de le laisser gésir au sol pour revenir ensuite dans le but de l’achever, à l’aide d’une paire de ciseaux ! Grièvement blessée, la victime s’en sortira non sans plusieurs opérations successives.