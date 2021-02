Un Molenbeekois aurait tiré des coups de feu, rapporte Het Laatste Nieuws. De son côté, la zone de police Bruxelles-Ouest indique que l'homme s'est retranché dans une maison de la rue des Mégissier. Elle attend l'arrivée des unités spéciales d'intervention pour maîtriser le tireur ou pour qu'il se rende.

"La situation est sous contrôle mais l’homme pourrait être armé. On ne sait pas si l’homme est retranché avec une ou deux personnes, indique la porte-parole de la police Caroline Vervaet. Cependant, il n'y a pas lieu de s'alarmer et ce n'est pas un acte de terrorisme. Pour l'instant, nous ne pouvons pas fournir plus d'informations."

Par mesure de sécurité, la circulation est coupée dans le quartier.