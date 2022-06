Le ou les auteurs est/sont toujours activement recherché(s). Les services de police ont été informés samedi aux alentours de 20h20 via le numéro d'appel d'urgence 100 de coups de feu dans le centre de la capitale, près de la place De Brouckère. Un homme a été touché de six balles dans le dos et au niveau du postérieur.

"La victime a été emmenée à l'hôpital où elle a été aussitôt opérée. Selon les dernières nouvelles vers 11h, ses jours étaient encore en danger", explique un porte-parole du parquet.

Les circonstances de la fusillade sont toujours nébuleuses à ce stade. Un juge d'instruction a été désigné dans le cadre d'une enquête ouverte pour tentative d'assassinat. Un expert en balistique, un médecin légiste et le labo de la police fédérale se sont rendus sur les lieux.