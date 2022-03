Un accident mortel s'est produit samedi soir à Bruxelles, dans le tunnel Annie Cordy. Le passager d'une voiture, qui était prise en chasse par des patrouilles de la zone de police du Brabant flamand AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel) a été tué.

L'information donnée par plusieurs médias a été confirmée lundi par le parquet de Bruxelles, lequel a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident et la responsabilité éventuelle du conducteur. Une voiture à bord de laquelle se trouvaient quatre personnes a tenté de se soustraire à un contrôle de police à Zellik, samedi soir. La police de la zone AMOW a alors pris en chasse le véhicule jusqu'au tunnel Annie Cordy. Le conducteur du véhicule a percuté une paroi du tunnel à la sortie Sainctelette, avant de percuter l'autre paroi.

L'un des passagers du véhicule a été éjecté de la voiture et est décédé. Le conducteur et deux autres passagers ont dû être désincarcérés par les pompiers. L'un de ces passagers et le conducteur ont été grièvement blessés, le troisième passager l'a été légèrement.

"Il s'agissait de quatre jeunes hommes, nés en 1993, 2000 et 2003", a précisé lundi Sarah Durant, porte-parole du parquet de Bruxelles. "Un expert automobile s'est rendu sur place et un médecin légiste a été désigné. Par ailleurs, les images des caméras de vidéo-surveillance seront examinées", a commenté la magistrate. "Entre-temps, nous avons également requis un juge d'instruction d'enquêter pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires, commis à la suite d'un accident de la circulation, mais aussi pour conduite sans permis et à vitesse inappropriée".