Le ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a confirmé, hier à l’issue du Comité de concertation annonçant le nouveau lockdown, que les mesures spécifiques à la région-capitale seraient prolongées ces quatre prochaines semaines. Même s’il doit d’abord s’entendre avec les 19 bourgmestres de la région bruxelloise. Ainsi, le couvre-feu est maintenu à 22 h - contre minuit dans le reste du pays -, les magasins devront toujours fermer leurs portes à 20 h et la consommation d’alcool dans la rue est toujours interdite. Le port du masque reste bien évidemment obligatoire.

La prolongation de ces mesures jusqu'au 25 avril a été formellement prise ce matin à l'issue du conseil des ministres bruxellois.

Rudi Vervoort a qualifié la situation bruxelloise de "plus que préoccupante" hier lors de la conférence de presse. De fait, le taux de positivité atteignait, hier, 538 pour 100 000 habitants sur le territoire régional, en hausse de 30 % par rapport à la quatorzaine précédente. C’est le taux le plus élevé du pays après la province de Namur, relevait Sciensano hier matin dans son bulletin épidémiologique quotidien. Tandis que 3 710 Bruxellois ont contracté le Covid-19 entre le 14 et le 20 mars et, durant cette même période, près de 1 Bruxellois testé sur 10 était positif (9,2 %).