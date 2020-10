La commune d’Ixelles va octroyer une prime supplémentaire pour chaque établissement visé par les dernières mesures fédérales du 16 octobre dernier : 1 000 euros pour les bars et restaurants, 650 euros pour les night-shops.

"Nous lançons un nouveau signal de solidarité vers les HoReCa et les night-shops: une prime supplémentaire de 1000€ sera octroyée à chaque café et chaque restaurant et une aide de 650 € est prévue pour les night-shops, en compensation de la fermeture à 22h et de l’arrêt de vente d’alcool à 20h", annonce l'échevine du Commerce Audrey Lhoest.

La commune d'Ixelles a dégagé un budget de 2 millions pour ce secteur. "Lorsque nous aurons réussi à surmonter ensemble cette nouvelle vague, je plaiderai auprès des représentants de ces secteurs et des autres niveaux de pouvoir pour la mise en place de protocoles plus sévères et mieux contrôlés pour que la fermeture pure et simple ne fasse plus partie des dispositifs anti-covid", a par ailleurs commenté le bourgmestre ixellois Christos Doulkeridis.