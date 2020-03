Le gouvernement bruxellois a de nouveau renforcé ses mesures au secteur économique hier jeudi. Outre la batterie déjà annoncée cette semaine, il a été décidé d’octroyer une prime unique de 4 000 € aux entreprises dont la fermeture est rendue obligatoire.

Qui est concerné ? La restauration, l’hébergement, les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes, le commerce de détail - à l’exception des magasins d’alimentation (y compris les magasins de nuit), les magasins d’alimentation pour animaux, les pharmacies, les points presse, les stations-service et fournisseurs de carburants -, les activités récréatives et sportives. Les salons de coiffure bénéficieront d’une prime unique de 2 000 euros.

Ce n’est pas tout. Le gouvernement renonce à la taxe sur l’exploitation des taxis ou voitures avec chauffeur pour l’année 2020 tandis que les entreprises d’économie sociale d’insertion bénéficieront de tous les dispositifs mis en place pour soutenir le tissu économique bruxellois face à la crise du Covid-19.

De même, le versement de l’intervention régionale, soit 14,60 € par heure qu’elle soit prestée ou non, aux entreprises titres-services est maintenue. "20 millions d’euros sont consacrés à cette mesure. Celle-ci n’est réalisable que si le fédéral accepte de supprimer les cotisations sociales pour ce secteur", précise le gouvernement bruxellois, qui annonce également la suppression "temporaire de l’envoi des amendes relatives à la zone basse émission (LEZ) pour les véhicules concernés depuis 2018. L’entrée en vigueur des amendes est donc reportée au 1 er jour du mois suivant la fin des mesures prises par l’Autorité fédérale dans le cadre de la pandémie de Covid-19."

Au total, l’enveloppe mise sur la table pèse 150 millions d’euros. Elle ne sera très certainement pas suffisante pour sauver l’économie et l’emploi bruxellois. Rappelons que tous les restaurants sont fermés, qu’une centaine d’hôtels a fermé ses portes (sur les 160 que compte le territoire régional), que le secteur culturel et événementiel est au point mort complet…

Pour la Chambre de commerce de Bruxelles (Beci), la situation économique a pris une ampleur inédite et effrayant hier jeudi. Alors qu’elle tablait depuis quelques jours sur une perte de 10 millions d’euros par jour et un impact pour environ 40 000 travailleurs, elle a soudainement revu ses prévisions à la hausse. Et pas qu’un peu…

"Selon notre analyse, le coût social et économique pour la Région bruxelloise s’annonce catastrophique", avertissait le secrétaire général de Beci Jan De Brabanter hier. "Début de semaine, nous avions déjà évalué la perte pour l’économie bruxelloise à 223 millions par mois, avec une possible perte d’emplois estimée à 44 600 unités. En fonction des évolutions actuelles et suite aux décisions annoncées le 17 mars, ces chiffres doivent être revus."

"En raison notamment du ralentissement aggravé dans les secteurs du commerce et de la construction, Beci chiffre aujourd’hui, en date du 19 mars 2020, la perte économique à 1,848 milliard d’euros par mois, soit une baisse de -30 % de la valeur ajoutée, sur base des 74,86 milliards d’euros de PNB de la Région bruxelloise. Des conséquences aggravées sont à craindre pour l’emploi à Bruxelles : si l’évolution de la situation économique suit son cours actuel, nous nous dirigeons vers la perte de plus de 300 000 emplois, soit 42 % de l’emploi à Bruxelles !"