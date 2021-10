Le nombre de personnes âgées de 18 ans et plus vaccinées en première dose a atteint, en Région bruxelloise, le palier de 70%, préconisé au début de la pandémie comme un cap à même d'assurer une immunité collective, a indiqué mardi la responsable Covid-19 de la Commission communautaire commune de Bruxelles Inge Neven. Au cours d'un point hebdomadaire de la situation sanitaire et de la vaccination, en Région bruxelloise, celle-ci a toutefois ajouté que les efforts devaient être poursuivis pour qu'un maximum de gens soient vaccinés, au moment où tous les signes convergent vers l'émergence d'une quatrième vague en Belgique.

A Bruxelles, quelque trente mille personnes ont reçu une dose de vaccin au cours de la semaine écoulée dont 11.400 premières doses, 8.900 deuxièmes doses, et 9.800 doses de rappel.

Selon Inge Neven, on a observé une hausse de 26% des vaccinations en première dose par rapport à la semaine précédente. Il faut y voir un lien, "dans une certaine mesure" avec l'instauration du recours élargi au Covid Safe Ticket dans la capitale, "même si ce n'est pas l'objectif premier de cette initiative".

Tout en restant largement inférieur à celui des autres catégories de la population, le taux de vaccination des 12-17 ans continue de progresser: il est à présent de 39% en première dose (25% le 31 août dernier).