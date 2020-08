Au vu des derniers chiffres relatifs aux cas de Covid-19 et de l'adoption de mesures supplémentaires à Bruxelles, le Parlement bruxellois a décidé de convoquer la commission Santé et aide aux personnes pour le jeudi 27 août afin de permettre à la commission d'interroger le ministre Alain Maron (Ecolo) sur les dispositifs et mesures mises en place par la Région bruxelloise dans le cadre de la crise sanitaire.

La convocation de cette commission durant les vacances parlementaires aura lieu en présentiel dans l'enceinte du parlement bruxellois. Elle demeure une nécessité vu l'évolution de la situation et des nouvelles mesures prises par les différents acteurs, tant nationaux que locaux, indique Ibrahim Dönmez, président de la commission Santé.