"Les contaminations et le nombre de tests positifs augmentent, ce qui pousse à la prudence", commente la Commission communautaire commune (Cocom), qui rappelle l'importance de la vaccination et du dépistage, surtout dans le cadre des retours de vacances. Ainsi, le taux d'incidence (nombre d'infections pour 100.000 habitants) est passé de 99 le 09 juillet à 169 le 16 juillet. Le taux de positivité (proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués) passe quant à lui de 1,2% le 09 juillet à 2,2 le 16 juillet. La valeur R (le nombre d’infections provoquées par une personne malade) augmente légèrement et reste au-dessus de 1, il est de 1,39 le 16 juillet, ce qui signifie que l'épidémie se poursuit.

Le variant Delta prédomine

Entre le 21 juin et le 13 juillet, le variant Delta reste à la première place des variants les plus répandus en Belgique et les variants Alpha, Gamma et Beta fluctuent légèrement. Une situation qui est suivie de près par les équipes de tracing. La progression du variant Delta a été beaucoup plus rapide que ce que prévoyaient les modélisations de l'Agence européenne. Le variant Delta, très contagieux, atteint maintenant un taux de 62,6%, contre 50,2% la semaine dernière. Le variant Alpha continue quant à lui à diminuer en passant à un taux de 28,1% des contaminations, contre 42,6% la semaine dernière. Le variant Gamma augmente légèrement, avec un taux de 6,3% contre 4,6 la semaine dernière, et enfin le variant Beta diminue avec un taux de 0,5%.

Les nouvelles admissions dans les hôpitaux à surveiller

Le nombre d'hospitalisations augmente, de 63 le 09 juillet à 79 le 15 juillet. Les nouvelles hospitalisations observées sont suivies de près et concernent des personnes non-vaccinées de tous âges confondus. Sur les 9 derniers jours, nous assistons à un doublement des hospitalisations. Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois reste stable : il est de 31 le 15 juillet, 28 le 09 juillet. Enfin, le nombre de décès enregistrés est de 3 par jour.