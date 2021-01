Les bourgmestres d'Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre, ont recommandé lundi aux familles dont un enfant est élève au collège Saint-Michel ou dont un membre travaille dans l'établissement de prévoir un test PCR le plus rapidement possible pour toute la famille vivant sous le même toit et d'effectuer un second test dans les sept jours. Dans l'attente du résultat négatif du second test, ces mêmes personnes sont priées de se mettre en quarantaine.

Les trois bourgmestres de la zone Montgomery -Vincent De Wolf, Olivier Maingain et Benoît Cerexhe- demandent que les enfants de ces personnes qui sont scolarisés dans un autre établissement restent à la maison. Ils insistent sur la nécessité de respecter les mesures sanitaires afin d'éviter la propagation de l'épidémie.

Le collège Saint-Michel à Etterbeek, où quatre professeurs ont été testés positifs au variant anglais du coronavirus, a décidé de fermer sa section secondaire pour une semaine au moins en raison d'une flambée de cas de coronavirus. Cette fermeture concerne 1.544 élèves et 160 professeurs. Quatre autres classes de maternelles et primaire dans deux autres écoles de la commune resteront également fermées cette semaine.