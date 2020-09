Le gouvernement bruxellois dégage 30 millions d'euros pour les secteurs de l'événementiel, la culture et le tourisme. Plus de 3.000 entreprises et indépendants sont concernés par la mesure.

"Cette aide spécifique se justifie en raison de l’arrêt des activités de ces secteurs mais aussi par le fait que ces secteurs sont stratégiques tant ils participent largement au rayonnement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que capitale européenne, internationale, culturelle, touristique et d’affaires. Il est aussi nécessaire que ces secteurs soient soutenus pour être prêts au moment du redémarrage de leurs activités", argue la secrétaire d'Etat à la Transation économique Barbara Trachte (Ecolo).

Le montant maximal de la prime sera de 9.000 euros. Ce montant sera déterminé en fonction de la perte du chiffre d’affaires de l’entreprise qui en fera la demande. Le montant minimum de la prime est quant à lui fixé à 3.000 euros. Pour bénéficier de la prime, l’entreprise ou l’indépendant devra compter au moins une unité d’établissement en Région de Bruxelles-Capitale inscrite à la BCE au 18 mars 2020, occuper moins de 50 équivalents temps-plein et être en ordre de cotisations TVA au 20 octobre 2020.

Le gouvernement réfléchit également à la mise en place d’une mission déléguée qui permettra à Finance&Invest.brussels de leur octroyer des prêts à taux très réduits.

Voici la liste des secteurs concernés par la mesures (selon leur Code NACE) :

- Transports urbains et suburbains de voyageurs et autres transports terrestres de voyageurs (49.310 et 49.390)

- Services de traiteurs (56.210)

- Discothèques, dancing et similaires (56.302)

- Projection de films cinématographiques (59.140)

- Autres activités spécialisées de design (conception de stands d'exposition) (74.109)

- Activités photographiques (74.201) et (74.209)

- Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d'articles pour la Cuisine, d'appareils électriques et électroménagers (77.293)

- Locations de costumes, de textiles, de bijoux (77.294)

- Location et location-bail de fleurs et de plantes (77.296)

- Locations de tentes (77.392)

- Activités des agences de voyage (79.110)

- Activités des voyagistes (79.120)

- Services d’information touristique (79.901)

- Autres services de réservation (79.909)

- Organisation de salons professionnels et de congrès (82.300)

- Réalisation de spectacles par des artistes indépendants (90 011)

- Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (90 012)

- Promotion et organisation de spectacles vivants (90 021)

- Conception et réalisation de décors (90 022)

- Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage (90.023)

- Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires (90.041)

- Gestion des musées (91.020)

- Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires (91.030)

- Activités foraines (93.211).