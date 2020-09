Les élèves de secondaires demandaient de la transparence et un respect des mesures sanitaires au sein de l'établissement. La direction a prévenu les parents. Explications.

Moins d'un mois après la reprise des cours, des élèves de l'Institut des Ursulines, à Molenbeek, ont refusé de monter en classe toute la journée. Leur "arrêt de travail" a eu lieu vendredi dernier suite à la réception d'un courrier du PSE (Promotion de la santé à l'école) les informant qu'il y avait un cas positif à l'école. "Les élèves n'ont pas compris qu'il y ait un cas positif connu et avéré depuis plus d'une semaine et que personne n'ait été mis au courant. Ils demandent de la transparence et un respect des mesures sanitaires au sein de l'école", nous informe-t-on.

(...)