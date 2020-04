Pour équiper les élèves socialement défavorisés, la Région bruxelloise met à disposition 117 ordinateurs portables.

Les mesures de confinement ont fait exploser le télétravail et les cours à distance, et donc le besoin d’utiliser au quotidien un ordinateur. Seulement, et c’est d’autant plus vrai en Région bruxelloise qui fait face à un taux de précarité important, tous les élèves ne possèdent pas un ordinateur. Selon une étude de Statbel réalisée en 2018, 33% des ménages bruxellois disposent d’au moins un ordinateur fixe et 73% d’un ordinateur portable.

Les situations sont donc diverses. Certains ont un ordinateur à la maison, mais ils doivent le partager avec tous les membres de la famille. D’autres n’ont carrément pas d’ordinateur. Jusqu’à présent, la Région bruxelloise a pu récupérer 117 ordinateurs portables, et cela alors que pratiquement l’ensemble des fonctionnaires passent en télétravail. Ils ont été remis à l’entreprise sociale Close The Gap afin d’être reconditionnés et distribués à des élèves en difficultés sociales dans le cadre du projet DigitalForYouth.be

"Les élèves ne doivent pas être pénalisés par la crise du coronavirus. On doit tout mettre en œuvre pour empêcher les plus vulnérables d’entre eux de prendre du retard, simplement parce qu’ils n’ont pas d'ordinateur à la maison. Il ne faut pas accentuer les écarts entre ceux qui ont un ordinateur et les autres", conclut Bernard Clerfayt (Défi), ministre bruxellois de la Transition numérique.

Enfin, plusieurs administrations bruxelloises possèdent du matériel informatique déclassé : ordinateurs portables, tablettes, téléphones, etc. Le ministre les encourage à céder ce matériel au profit de Bruxellois qui en ont besoin.