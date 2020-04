Le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) plaide pour un testing dans toutes les maisons de repos.

Douze maisons de repos et de soins bruxelloises, sur les 146 actives en territoire régional dont la moitié présentant des cas avérés de Covid-19, pourront tester leurs résidents et membres du personnel dès que les tests seront distribués par le Fédéral; ce soir mardi si le Fédéral tient son planning. Iriscare a sélectionné ces douze maisons bruxelloises - privées et publiques, réparties sur l'ensemble du territoire bruxellois - selon plusieurs critères objectifs tels que le nombre de cas avérés et le nombre de membres du personnel absent, entre autres.

"Nous avons fortement insisté, hier soir en comité interministériel pour que les capacités de testing soient utilisées en premier lieu pour les maisons de repos et de soins", rappelle le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo). "Ces douze maisons de repos, c'est un première étape, c'est moins de 10%. Nous voulons procéder à des tests dans toutes les maisons de repos et de soins bruxelloises."

Ces tests visent à remplir deux objectifs : éviter la propagation du virus au sein du personnel et des résidents et rassurer le personnel, l'inciter à revenir travailler dans les maisons de repos et de soins car, à l'heure actuelle, la moitié de ce personnel est absent.

Une fois ces tests réalisés, le gouvernement bruxellois devra mettre sur pied une stragégie claire et précise. "La question est : comment allons-nous interpréter les résultats des tests ?", pose Alain Maron. "Le Risk Assessment Group (RAG) impose une mise en quarantaine de quatorse jours pour le personnel soignant asymptomatique. A Bruxelles, la moitié du personnel des maisons de repos et de soins est absent. On ne peut pas encore écarter du personnel. Le RAG établit des stratégies globales parfois déconnectées des réalités du terrain. Nous allons donc pousser pour que le personnel contaminé mais non malade (asymptomatique) puisse continuer à travailler avec les protections nécessaires et indispensables. Nous devons être prêts à donner une réponse claire aux maisons de repos et de soins dès les résultats des premier tests", attendus normalement pour la fin de la semaine.

Lors du comité interministériel prévu demain matin, Alain Maron insistera de nouveau sur l'importance du testing dans les maisons de repos et de soins. Il demandera également des éclaircissements sur le timing de la distribution de tests.