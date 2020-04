Evere achète 100 000 masques auprès de Think Pink et distribuera gratuitement deux masques par citoyen.

"Face aux annonces vaines du gouvernement fédéral quant à la mise à disposition de masques buccaux pour la population, Evere décide d’acheter 100 000 masques auprès de l’association Think Pink Belgique qui œuvre pour la lutte contre le cancer du sein", annonce ce mercredi le bourgmestre de la commune Ridouane Chahid (PS).

La commune pourra donc prochainement distribuer deux masques par citoyen et prévoir des masques pour les enfants des écoles communales. Pour rappel, mille masques ont déjà été acquis et donnés à tous les membres du personnel de l'administration communale.

"L’achat des 100 000 masques permettra à la commune d’Evere non seulement de prendre soin de ses habitants et de les protéger contre le COVID-19 mais aussi de contribuer à la prévention et la recherche sur le cancer du sein puisque 80% des recettes reviendront à Think Pink Belgique", conclut le communiqué.