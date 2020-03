Le secteur des titres-services est fortement impacté par la crise sanitaire du coronavirus.

Les titres-services sont l’un des secteurs économiques durement frappés par la crise du coronavirus. Les annulations des prestations sont de plus en plus nombreuses. Les utilisateurs se retrouvent donc avec des titres-services non-utilisés et dont la validité pourrait arriver à échéance.

Pour permettre aux Bruxellois(es) d'utiliser les chèques achetés, la date de validité des titres-services est prolongée de trois mois, passant ainsi de six mois à neuf mois de validité. Par exemple, les titres-services valables jusqu’au 31 mars 2020, sont reculés au 30 juin 2020. Ceux valables jusqu’au 30 avril 2020 sont reportés au 31 juillet 2020 et ainsi de suite.

"Ce système permet d’éviter que les utilisateurs ne se retrouvent avec des titres-services à écouler rapidement après la crise. Il permettra aussi au secteur de reprendre le plus vite possible une activité économique normale", explique Bernard Clerfayt (Défi), ministre bruxellois de l’Emploi.

On compte en Région bruxelloise près de 110 000 utilisateurs de titres-services. En 2019, 16 604 324 titres-services ont été achetés et 16 474 625 ont été utilisés.