Dès le jeudi 1er octobre, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'espace public à Bruxelles. La Région applique ainsi la décision prise par le CNS ce mercredi. Le port du masque reste cependant fortement recommandé dans les zones à forte densité, telles que la rue Neuve.

"On compte sur le bon sens citoyen et on espère que cette période durant laquelle le masque était obligatoire a permis à chacun d'avoir le réflexe d'avoir un masque sur soi et de le mettre lorsqu'il y a beaucoup de monde", indique le cabinet du ministre-Président Rudy Vervoort (PS).

Les bourgmestres peuvent cependant décider de maintenir l'obligation dans certaines zones de leur commune.

Le port du masque reste obligatoire dans les lieux fermés, comme les transports en commun, magasins et cinémas, peu importe le nombre de personnes qui s'y trouvent.