La mise en quarantaine d'une section de la crèche communale P’tit Boule, à Saint-Josse-ten-Noode, est prolongée. Le variant anglais du Covid-19 y a en effet été détecté.



"Concrètement, la mise en quarantaine de la section sera prolongée jusqu’au 28 janvier 2021 et le personnel concerné fera l’objet d’un nouveau test afin de détecter la présence éventuelle du variant", explique la commune dans un communiqué.



“Notre objectif est de travailler en concertation avec tous les acteurs concernés dans une optique de protection, d'efficacité et de transparence. Il y a lieu de s'inquiéter et de redoubler de prudence puisque le virus est bel et bien présent chez les plus petits. Le variant britannique semble également faire son apparition et nous suivons attentivement l’évolution de la situation dans l’ensemble des crèches et écoles du territoire", insiste le bourgmestre Emir Kir.