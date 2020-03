En Région bruxelloise, aucun refuge n’a accueilli d’animaux par crainte de transmission du COVID-19. Ils n’ont pas non plus été interpellés par des citoyens inquiets, indique le gouvernement bruxellois dans un communiqué ce vendredi.

Des contacts ont été pris avec le SPF Santé Publique et l’Ordre des médecins vétérinaires et l’Union Professionnelle Vétérinaire. Ceux-ci confirment que les coronavirus pouvant toucher les animaux sont différents du COVID-19 et ne peuvent pas être transmis à l’homme. Toutefois et par mesure de précaution, il est conseillé aux propriétaires d’animaux d’éviter les contacts bouche et nez.

Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé précise que "rien ne prouve que les animaux de compagnie ou les animaux domestiques, tels que les chiens ou les chats, ont été infectés par le virus responsable de la COVID-19 ou pourraient le propager".

"En ces temps troublés, de crainte et d'inquiétude, nos animaux domestiques restent le meilleur accompagnement contre la solitude et aident à traverser ces moments difficiles. Continuons à leur accorder notre amour et bienveillance", conclut Bernard Clerfayt (Défi), ministre bruxellois du Bien-être animal.