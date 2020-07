Afin de faire respecter ces mesures, le Chef de Corps, Jurgen De Landsheer, précise que la présence policière et les contrôles seront renforcés. Sur le terrain, les services de Prévention des communes travailleront en étroite collaboration avec les services de police et les effectifs de ces derniers seront spécialement augmentés.

"Nous prévoyons des patrouilles pédestres et mobiles, ainsi que des passages réguliers dans les lieux à forte fréquentation", indique le Chef de Corps. "La sensibilisation et le dialogue avec les citoyens restent privilégiés afin que ceux-ci mettent en œuvre les mesures édictées (port du masque obligatoire et interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique dans certains quartiers). Mais si les règles ne sont pas respectées, la police devra procéder au constat et des procès-verbaux d’infractions seront alors rédigés. Nous mettrons également l’accent sur des contrôles du respect des mesures dans le secteur Horeca et dans les commerces. En effet, sur les trois communes, si la grande majorité des citoyens et des entreprises respectent les mesures, il reste des opérateurs qui n’observent pas les mesures de précaution. Nous avons procédé à quelques avertissements, mais dans certains cas nous avons dû prendre et nous prendrons des sanctions, celles-ci pouvant entraîner l’arrêté de fermeture."

Un bilan des contrôles et des constats d’infractions sera dressé à l’issue cette semaine de contrôle. En effet, à l’aube d’un week-end particulièrement ensoleillé, les bourgmestres Fabrice Cumps, Stéphane Roberti et Charles Picqué, respectivement pour Anderlecht, Forest et Saint-Gilles, répètent la nécessité de respecter les mesures de prévention visant à lutter contre la propagation de l’épidémie : " La tentation sera grande, avec le beau temps, de relâcher les mesures, de se réunir. Pourtant les chiffres de contamination et les mesures prises par le Fédéral nous le rappellent : nous devons rester collectivement vigilants et veiller les uns sur les autres."