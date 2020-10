"La stabilisation du nombre de nouvelles contaminations au coronavirus, espérée la semaine dernière, n'est plus d'actualité", a indiqué lundi le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, lors du point presse du centre national de crise sur l'évolution de la pandémie en Belgique. Si le nombre de nouvelles infections augmente dans tout le pays, la Région bruxelloise semble être la plus touchée avec 466 nouveaux cas diagnostiqués entre le 25 et septembre et le 1er octobre, soit une augmentation de 37% par rapport aux sept jours précédents.

Les communes de Bruxelles-Ville (896 nouveaux cas diagnostiqués ces quatorze derniers jours), Molenbeek (729), Schaerbeek (608) et Anderlecht (606) sont les plus affectées, "à un point tel que les cas diagnostiqués dans ces communes représentent 10% des nouvelles infections dépistées au niveau national", ajoute Yves Van Laethem.

Il s'agit là de chiffres absolus, à mettre en balance avec la taille de la population locale. En termes d'incidence, c'est en effet Molenbeek qui est la plus touchée, avec 744 cas comptabilisés ces quatorze derniers jours pour 100 000 habitants. Vendredi dernier, la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) a d'ailleurs annoncé un durcicement des mesures afin d'enrayer cette hausse.

Suivent Koekelberg (674 cas pour 100 000 habitants), Saint-Josse (640) et Ganshoren (634). La Ville de Bruxelles se retrouve, elle, à la huitième position avec 484 cas pour 100 000 habitants. Les communes bruxelloises les moins touchées sont Etterbeek (326 cas pour 100 000 habitants), Woluwe-Saint-Pierre (316) et Auderghem (218).

Outre une hausse conséquente du nombre de cas, la capitale voit également le taux de positivité augmenter chez les seniors. "Je demande à ceux qui vous ont fait croire qu’une circulation massive du virus chez les jeunes était une bonne chose de prolonger leur cure de silence. Car le transfert chez les patients fragiles était inévitable. Le taux de positivité chez les plus de 60 ans s’envole à Bruxelles", a tweeté le microbiologiste Emmanuel André ce matin.