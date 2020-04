Il y a, actuellement, 937 malades du Covid-19 dans les hôpitaux bruxellois.

Le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) a répondu aux très nombreuses questions des cheffes et chefs de groupes du parlement bruxellois cet après-midi. Au sujet de la situation des maisons de repos et de soins, Alain Maron a annoncé 155 décès confirmés et 201 décès probables dus au Covid-19 dans les 146 maisons de repos établies sur le territoire de la Région bruxelloise. L'Ecolo a également précisé que les deux-tiers des maisons de repos et de soins étaient impactées par la pandémie de Covid-19. Ces chiffres sont à prendre avec les précautions d'usage, ils proviennent des maisons de repos et des soins elles-mêmes. "Quoi qu'il en soit, le nombre de décès est considérable", déplore le ministre bruxellois.

"On le sait, la situation dans les maisons de repos et de soins est très problématique depuis le début de la crise. Depuis le début, le collège réuni et Iriscare ont mis en place des circulaires destinées à éviter la propagation des cas dans les maisons de repos. Ainsi, elles sont obligées de déclarer tous les cas suspects à la Cocom. Cela n'a toujours pas été fait. Parfois, certaines maisons de repos n’ont alerté les autorités que quand il y a eu un décès. Je vous invite donc à prendre les propos de certains gestionnaires de maisons de repos avec prudence", a tenu à recadrer Alain Maron.

L'armée intervient dans une maison de repos de Jette

Au sujet de la maison de repos de Jette, qui a reçu l'aide de l'armée ce matin, Alain Maron précise que l'administration a été prévenue vendredi de la situation. On compte sept morts dûs au Covid-19 dans le home Archambeau. "Nous avons constaté une situation extrêmement complexe vendredi dernier car seules trois personnes s'occupaient des 77 résidents. Il s'est avéré qu'il restait une dizaine de personnes disponibles dans le pay-roll de la maison de repos. Les autres étaient sous certificat. Dès lundi midi, nous avons demandé l'aide du personnel médical de la défense, présent depuis hier pour cinq ou sept jours."

Par ailleurs, 937 patients du Covid-19 ont été admis dans les hôpitaux bruxellois, dont 202 en soins intensifs et 190 sous respirateur artificiel. Il reste, à l'heure actuelle, 175 lits de libre en soins intensifs.