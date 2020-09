A partir du 21 septembre, la commune privilégiera les services à la population à distance. Si une présence physique n’est pas nécessaire, la demande du citoyen sera traitée par téléphone ou par écrit. Les citoyens seront encouragés à commander en ligne les documents disponibles via Irisbox et en cas de nécessité absolue, les citoyens seront reçus individuellement, uniquement sur rendez-vous.

Notons également que les permanences de l'administration sont annulées jusqu'à nouvel ordre et que le paiement en espèces ne sera plus accepté.

"Face à la recrudescence des contaminations à l'échelle nationale et du risque sanitaire accru, nous avions le devoir d'agir pour préserver la santé des travailleurs et des citoyens qui se rendent à l'administration, indique le bourgmestre Emir Kir. En adoptant préventivement cette forme d'organisation du travail, nous limitons non seulement les contacts et les chaînes de contaminations mais nous mettons également toutes les chances de notre côté pour garantir, sur le long terme, la continuité des services de l'administration au public."

Ainsi, à partir d'aujourd'hui, le personnel communal des services de l’administration centrale sera divisé en deux équipes qui travailleront en alternance dans les bureaux de l’administration communale et à domicile, sans contact possible entre elles. L’adaptation des plages de prestations seront également autorisées pour autant que la continuité du service au citoyen soit garantie. Enfin, toute personne présentant des symptômes aura un accès rapide au Centre communal de dépistage mis en place par la Commune et ses partenaires.