La crise sanitaire a un impact sur la santé mentale de la population. C'est pourquoi la commune de Saint-Josse a décidé de mettre en place des actions visant à encadrer les situations à risque. Concrètement, les autorités communales ont renforcé le plan d'urgence sociale et de lutte contre l'isolement pour intégrer la dimension psychologique via la mise en place d'espaces de décompression pour les familles qui arriveraient à un point de saturation en raison de leurs conditions de confinement ou des restrictions de la vie sociale.

"La santé mentale est la grande oubliée de la crise sanitaire et de nombreuses études démontrent qu'une partie importante de nos citoyens est en situation de souffrance. Face à cela, nous avons réagi en mobilisant les moyens au niveau communal. Ces espaces de décompression agissent comme une soupape. Ils permettent à chacun de souffler, de prendre du recul et de restreindre les dérives négatives par l'effet d'un changement de cadre et d'un accompagnement si besoin. Mettre ce service à disposition de la population est fondamental quand on sait que les logements sont souvent exigus à Saint-Josse", explique le bourgmestre Emir Kir.

Concrètement, les espaces de décompression sont accessibles sur demande, pour une plage horaire définie en fonction des besoins et la présence d'un travailleur social est laissée à la discrétion du demandeur. Toute demande peut être adressée au Service de Prévention au T 02 210 44 62 (65) qui assurera un accompagnement spécifique. Pour rappel, cette initiative vient compléter les actions de la commune et du CPAS en matière de santé mentale puisqu'un premier axe d'intervention avait été identifié à travers la prise en charge des frais liés au suivi psychologique par le CPAS pour les personnes en souffrance psychologique durant la pandémie.

Par ailleurs, les aides sociales octroyées par le CPAS sont exceptionnellement, durant cette période, reconduites automatiquement. Les bénéficiaires, ayant des questions, ou toute personne souhaitant faire nouvelle demande d'aide sociale, peuvent contacter le CPAS.