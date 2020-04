Les refuges et centres équestres situés en Région bruxelloise pourront bénéficier d’un subside exceptionnel afin de pouvoir continuer à prendre soin de leurs animaux.

La crise sanitaire actuelle entraîne de nombreuses conséquences pour le bien-être animal. Parmi celles-ci, plusieurs structures détenant des animaux n’enregistrent plus de rentrée d’argent et doivent donc faire face à des problèmes financiers laissant craindre une atteinte au bien-être de ces animaux. Afin d’aider ces structures, la Région bruxelloise va leur octroyer un soutien financier.

En ce qui concerne les refuges pour animaux, ceux-ci doivent être agréés et pourront obtenir une aide de 3 000 euros pour les structures dont la capacité d’accueil maximale est supérieure à trente animaux, 1 500 euros pour celles dont la capacité d’accueil maximale est égale ou inférieure à trente animaux et de 2 000 euros pour les structures dont la capacité d’accueil maximale est égale ou inférieure à trente animaux et fonctionnant avec des familles d’accueil.

En ce qui concerne les centres équestres, ceux-ci doivent être constitués sous forme d’ASBL et être propriétaire des équidés hébergés. Ils percevront 100 euros par équidé afin de les nourrir pendant un mois. En fonction de la prolongation de la période de confinement, une seconde aide pourrait être octroyée à ces centres.

"Les animaux ne doivent pas être des victimes collatérales de la crise du coronavirus. Notre devoir est de prendre soin d’eux et de mettre tout en œuvre pour assurer leur bien-être. Cela passe par des soins, des sorties mais aussi l’achat de nourriture", conclut Bernard Clerfayt (Défi), ministre bruxellois du Bien-Etre animal.