Contaminations chez les jeunes, soirées clandestines et quartiers à forte densité sont les facteurs explicatifs avancés.

En Europe, Bruxelles est la deuxième capitale la plus contaminée. Avec une incidence qui dépasse les 500 contaminations pour 100 000 habitants sur une période de deux semaines, Bruxelles se place donc désormais entre Madrid et Paris. Globalement, la phase d’accélération se fait partout et dans tous les groupes d’âges, et en majorité les jeunes qui ont la vingtaine ; ils restent en effet les plus contaminés mais les personnes les plus âgées sont également de plus en plus touchées.