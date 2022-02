En revanche, la vaccination peine toujours à gagner de la vitesse à Bruxelles, où "55% des personnes majeures ont reçu leur booster" souligne Inge Neven. A trois semaines de la date fatidique du premiers mars, 170 000 bruxellois pourraient perdre leur CST s'ils ne font pas leur booster. Pour encourager la population, une campagne de communication est en marche, elle s'intitule "jamais deux sans trois". Depuis fin janvier, et encore à venir dans les rues de Bruxelles, des affiches, des panneaux publicitaires, des bus et trams et... 170 000 sets de table. Mais le booster n'est pas encore

pour tout le monde, "on reste sur la position du Conseil Supérieur de la Santé et de l'Agence Européenne du Médicament, en ce moment, il n'est pas encore question d'un booster pour les 12-17."

Quant aux différentes mesures, et leur éventuelle amputation voire suppression, Inge Neven laisse derrière elle quelques indices. "Un Codeco est prévu vendredi, si les indications des scientifiques et des experts sont bonnes, on pourrait passer à un autre niveau."