"Cela concerne quatre classes et en maternelle c'est tout de suite jugé à haut risque, poursuit le bourgmestre. Nous avons contacté le PSE (Promotion de la santé à l'école) et la Cocom (Commission communautaire commune), et nous avons pris la décision de fermer l'école à partir de mercredi 7 jusqu'au mercredi 14 octobre".

Et d'ajouter : On conseille le testing aux autres membres du personnel. La procédure a été suivie". Les familles ont aussitôt été prévenues et les autorités communales suivent l’évolution de la situation et indiquent qu'elles prendront d’autres mesures le cas échéant.

"Plusieurs cas positifs au Covid parmi les enseignants de l'école maternelle francophone Openveld ont été détectés", précise le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe, Christian Lamouline (CDH). Au début il y a eu deux enseignants qui présentaient des symptômes grippaux. Ils ont été écartés et testés. D'autres enseignants ont également eu des symptômes. Nous avons reçu les premiers test positifs dans la journée de mercredi".